“Palio della Sloiza 2018”, la sfida entra nel vivo: sabato 18 agosto dalle 19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il “Palio della Sloiza” è una sfida tra i paesi di Primiero, nella rievocazione di una delle attività agricole tradizionali del passato

Transacqua (Trento) – Le squadre metteranno alla prova forza e abilità: percorrere un tratto tra le vie del paese con una “carga de fen”, “siegarelborel”, suonare i campanacci… Dopo le varie prove la sfida termina con l’arrivo in Piazza San Marco, per “pestar su legne col manarin”.

Il Palio è preceduto da una serata in cui nelle piazzette del centro storico rivivono i lavori di un tempo: dall’attività mineraria ai lavori della tradizione contadina, dalle attività artigianali a quelle legate al legname. Durante la serata sarà possibile degustare i dolci tipici del Primiero e altre specialità.

Dopo il successo della serata di venerdì 17 agosto con i “Magnari e mestieri de ‘na volta”, sabato 18 agosto è previsto il gran finale dell’edizione 2018 con stand gastronomico e serata danzante con gli Alpen Folies.

In serata, l’attesa sfida tra le squadre che rappresentano i paesi di Primiero con prove di forza e abilità in compagnia della propria sloiza. (In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 19 agosto con lo stesso programma).