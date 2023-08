Nuova Galleria Pala Rossa fra Trentino e Bellunese: cantiere fermo a pochi mesi dall’avvio dei lavori (VIDEO)

NordEst – Per il momento vengono confermati dalla 4Streets di Trento, solo “grossi problemi riguardanti il cantiere”, che comporteranno certamente ritardi nella realizzazione di un intervento di confine strategico, atteso da anni. Non sono ancora state ufficializzate le motivazioni del fermo cantiere in piena estate. Nei mesi scorsi era stata realizzata in tempi rapidi la bretellina all’esterno del cantiere e nulla lasciava pensare a possibili ritardi. In queste ore la comunicazione via social dell’azienda trentina, in attesa di maggiori dettagli sulle motivazioni.

L’auspicio delle comunità vicine di Primiero (Trentino) e Feltrino (Belluno) è che la situazione possa risolversi quanto prima, dopo l’inaugurazione in ‘grande stile’ da parte della Regione Veneto e Veneto Strade a marzo 2023. I territori di confine, attendono risposte urgenti e concrete per la mobilità, ma soprattutto per i rischi legati alla sicurezza (diversi sono stati gli smottamenti lungo la sr50), noti ormai da molti anni, ai tanti pendolari delle due zone.