Fienile e stalla in fiamme in alta val di Non, un ferito

Torna l’allarme incendi in alta val di Non

Val di Non (Trento) - Un fienile e una stalla sono andati distrutti nel giro di poche ore, prima a Castelfondo e poi a Brez dove un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cles e da qui trasferito al S.Chiara di Trento. Dalle prime notizie non è un pericolo di vita.

Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dei roghi che non è escluso possano essere di origine dolosa.