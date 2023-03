Tragico schianto auto – moto a San Michele all’Adige: muore centauro altoatesino 59enne

L’incidente intorno alle 14.30 di domenica 26 marzo a San Michele all’Adige

Notizia in aggiornamento

Trento – Il motociclista era diretto verso Salorno e viaggiava insieme al figlio che guidava una seconda moto. Per cause in corso di accertamento, il 59enne si è scontrato violentemente contro un’automobile che dal ponte sull’Adige, all’altezza del ristorante da Silvio, si stava immettendo sulla strada.

Sul posto è intervenuta l’equipe medica a bordo dell’elicottero; troppo gravi le ferite riportate dal centauro che è deceduto sul posto. I rilievi dei carabinieri dovranno ora accertare se si è trattato di una mancata precedenza. In azione in zona anche i vigili del fuoco di San Michele che hanno deviato il traffico su una strada secondaria per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri.