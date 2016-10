Padova, è polemica sull’iniziativa del Comune: Negozi in centro solo con 60% prodotti veneti

Per poter aprire un’attività alimentare o artigianale nel centro storico di Padova potrebbe essere necessario, tra breve, avere in negozio almeno il 60% di prodotti veneti

Nordest - E’ quanto prevede una modifica al regolamento comunale presentato dal vicesindaco di Padova, con delega al commercio, Eleonora Mosco (Fi), che ora dovrà essere discussa in giunta e in consiglio. Da tempo il sindaco leghista Massimo Bitonci sta dando vita ad una sorta di ‘crociata’ anti-kebab, per scoraggiare la nascita di attività non legate ai prodotti del territorio.

Una misura, quest’ultima, che ricalca la proposta fatta la primavera scorsa dal sindaco di Firenze,, sull’obbligo per i nuovi esercizi pubblici nel centro storico di utilizzare almeno il 70% di prodotti della tradizione locale.