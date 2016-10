Casse Rurali, fusione “Valsugana e Tesino”: la parola ai soci

Tra il 17 e il 21 ottobre gli incontri territoriali per spiegare i dettagli del progetto alla base sociale

Trento – Dopo l’ok della Banca d’Italia, la Cassa Rurale di Roncegno, la Cassa Rurale Olle Samone e Scurelle e la Cassa Rurale Valsugana e Tesino si preparano alle assemblee straordinarie per approvare il progetto di fusione che potrà dare vita a un istituto di credito cooperativo al servizio di 27 Comuni dove risiedono oltre 40.000 persone e operano quasi 2.900 imprese.

Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di credito cooperativo – società cooperativa Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle – Banca di credito cooperativo – società cooperativa Cassa Rurale di Roncegno – Banca di credito cooperativo – società cooperativa.

La fusione delle Casse Rurali di Roncegno, Olle-Samone-Scurelle e Valsugana e Tesino passa ora all’attenzione dei soci, chiamati ad esprimere, con il voto, il proprio assenso o diniego all’operazione di aggregazione nel corso delle assemblee straordinarie che saranno convocate verso la metà di novembre.

La fase preparatoria del progetto aveva preso il via in primavera con l’approvazione da parte dei rispettivi consigli di amministrazione di un protocollo di intesa. Nelle pre-assemblee e nelle assemblee ordinarie, tenutesi nei mesi di aprile e maggio, erano stati illustrati ai soci i motivi e gli obiettivi strategici di un progetto che mira a dare vita a una nuova realtà che continui ad essere banca cooperativa del territorio e delle comunità, ma con la solidità, l’efficienza e l’innovazione nei servizi oggi necessarie.

L’iter burocratico amministrativo preliminare si è concluso con la lettera, del 22 settembre, con cui la Banca d’Italia ha approvato il progetto di fusione, così come aveva fatto in precedenza l’altra autorità competente, la Provincia Autonoma di Trento, chiudendo quindi l’iter burocratico amministrativo preliminare.

Unendo le forze delle tre Casse Rurali nascerà un nuovo istituto di credito cooperativo che con i propri sportelli servirà 27 Comuni, dove risiedono oltre 40.000 persone e operano quasi 2.900 imprese. E con questi soci e clienti la nuova Cassa Rurale potrà operare contando su di una forte solidità patrimoniale, una buona liquidità e una valutazione molto rigorosa dei rischi che le tre Casse portano con sé come dote positiva.

Vista l’importanza storica del progetto e prima di arrivare ai momenti formali delle assemblee straordinarie, durante le quali, anche per il numero dei partecipanti, i tempi ristretti e gli adempimenti amministrativi obbligatori è difficile avere un momento di confronto ampio e sereno, le tre Casse in fusione hanno programmato, fra il 17 e il 21 ottobre, una serie di incontri zonali con i soci per dare ancora informazioni e discutere insieme, in modo da giungere al momento del voto consapevoli ed informati.

Gli incontri si svolgeranno:

per la Cassa Rurale di Roncegno, giovedì 20 ottobre alle 20.00 a Roncegno, presso l’Oratorio Parrocchiale;

per la Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle, mercoledì 19 ottobre alle 20.00 a Samone, presso il Centro Polifunzionale;

giovedì 20 ottobre alle 20.00 a Scurelle, presso la sala dell’Oratorio Parrocchiale;

venerdì 21 ottobre alle 20.00 a Borgo Valsugana, presso l’Auditorium del Polo Scolastico;

per la Cassa Rurale Valsugana e Tesino, lunedì 17 ottobre alle 20.30 a Castello Tesino, presso Palazzo Gallo;

martedì 18 ottobre alle 20.30 ad Arsiè, presso la sala riunioni del Centro Polisportivo;

mercoledì 19 ottobre a Telve, presso il Teatro Parrocchiale;

giovedì 20 ottobre alle 20.30 a Spera, presso la sala riunioni del Centro Polifunzionale;

venerdì 21 ottobre alle 20.30 a Tezze, presso il Teatro Comunale.