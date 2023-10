Aereo in emergenza sul Lagorai, Ansv: nessun problema al piper, incidente per un errore (VIDEO)

Il Piper era partito dall’aeroporto di Belluno per atterrare a Trento. Il piano di volo prevedeva il rientro con un avvicinamento all’aeroporto di Bolzano per poi sorvolare Cortina. Il pilota però, dopo un touch and go (tocca e riparti) sulla pista altoatesina, ha deciso di rientrare direttamente sorvolando Moena e Predazzo. Proprio a Predazzo il Piper imboccava la valle che sale alla Forcella di Valmaggiore non riuscendo a superare le montagne e impattando sulla neve poco lontano dal bivacco Paolo e Nicola (a circa 2.150 metri di quota). Un atterraggio di emergenza che, anche grazie allo spesso manto di neve, non ha auto conseguenze per gli occupanti.