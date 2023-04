Provinciali 2023, “La mè Val, Primiero Vanoi Mis”: presentata la lista territoriale che punta a cambiare la rappresentanza (VIDEO)

Si cercano candidate e candidati nel Primiero Vanoi Mis, per formare una lista interamente locale per le prossime provinciali. Il gruppo sosterrà il candidato Filippo Degasperi di Onda. La presentazione giovedì mattina a Fiera. Tra i promotori Daniele Gubert e Paolo Simion

Primiero (Trento) – Una scommessa che nasce dal territorio, sostiene il candidato presidente di Onda, Filippo Degasperi ma si propone soprattutto di modificare la legge elettorale provinciale, portando un rappresentante in Consiglio provinciale, per ogni Comunità di valle del Trentino, come avviene già per la Val di Fassa con i la rappresentanza Ladina.

Degasperi a Fiera con Simion e Gubert

Pieno sostegno a questa iniziativa territoriale, ha evidenziato il consigliere provinciale Filippo Degasperi, che ha ricordato le molte iniziative nel corso della legislatura a sostegno del territorio di Primiero. Ma aha aggiunto, questo progetto: “Nasce nelle valli dolomitiche di Primiero, Vanoi e Mis, tra le più lontane da Trento, un laboratorio allo scopo di aggregare, con autonomia di pensiero e prospettiva di sistema, le persone intenzionate a investire energie positive a favore del bene comune e di lavorare per il miglioramento delle qualità della vita sulle nostre montagne. Questi territori chiedono rappresentanza nel Consiglio provinciale non attraverso il sistema dei partiti, bensì con una nuova legge elettorale che riconosca pari dignità a tutte le comunità trentine. Su queste basi – e su spinta di Daniele Gubert e Paolo Simion – poggia la nuova lista territoriale

indipendente, composta da donne e uomini di queste zone, che ha trovato affinità e condivisione di intenti con il gruppo di Onda”.

Una lista che sollecita il confronto

“Le nostre Valli hanno spesso affrontato le elezioni provinciali in modo sbrigativo e disunito – hanno ricordato Paolo Simion e Daniele Gubert – cadendo preda degli appetiti dei partiti in cerca di truppe per i propri giochi di potere o le proprie battaglie ideologiche, scarsamente ancorate ai territori, ai loro problemi e alle

loro aspirazioni. La politica orientata al “voto utile” ha originato scarsi risultati, spesso condizionati ad atteggiamenti di “vassallaggio” verso i vincitori più che frutto di progettualità costruite e condivise dal basso, autonomia di pensiero e prospettiva di sistema locale, pur nel quadro di una comune visione di futuro per il nostro Trentino.

La “sterilizzazione” della Comunità di valle – hanno sottolineato Simion e Gubert – ha prodotto un’incapacità evidente di ragionare per il bene comune al di là degli steccati municipali e del bilancino nella spartizione delle risorse, in un contesto

peraltro fuori equilibrio a seguito del forte vantaggio accumulato dai comuni che per primi hanno scelto la strada della fusione. Ci è venuta un’idea incredibile e “impossibile”: presentarci alla competizione elettorale con una lista territoriale indipendente fatta tutta di donne e uomini di Primiero, Vanoi e Mis, che rappresenti il desiderio e la volontà che l’agenda politica di questo estremo e bellissimo ritaglio di Trentino entri legittimamente, con pari dignità rispetto alle altre valli, nel Consiglio della Provincia autonoma di Trento”.

Per sostenere o partecipare ai lavori del gruppo, è possibile inviare una mail a: • lameval@primiero.land o contattare Daniele Gubert e Paolo Simion

La presentazione a Fiera di Primiero