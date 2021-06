Orsi, Consiglio di Stato chiede nuova ispezione al Centro faunistico Casteller di Trento

L’obiettivo dell’ispezione è accertare le attuali condizioni del centro del Casteller. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto l’acquisizione del parere dell’Ispra in relazione ai presupposti della cattura di M57, nello specifico episodio dell’incontro con il carabiniere.

“Esprimiamo soddisfazione per questa decisione del Consiglio di Stato: M57 ha diritto a un futuro di libertà. Il nostro è un impegno forte e doveroso nei confronti della popolazione ursina del Trentino, cui viene negata quella politica di convivenza con le persone che è l’unica soluzione per questa dolorosa e ingiusta forma di ostilità che viene portata avanti nei confronti degli orsi in Trentino”, commentano Enpa e Oipa.