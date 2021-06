Ponte Bassano imbrattato dopo inaugurazione, 6 denunciati

Posted on

Una problematica che si conosce da tempo, ma che ancora non ha trovato soluzione. Le nostre ultime verifiche in questi giorni, confermano che chiamando il 112 da cellulare nel Primiero Vanoi, rispondono ancora i militari di Feltre e non la Centrale di Emergenza a Trento con ritardi dovuti al trasferimento Trento – Buon compleanno tra luci […]