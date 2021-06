Grave incidente mercoledì mattina a Mel: furgoncino contro ape: 64enne ferito

Il conducente di una Ape Car è ricoverato in gravi condizioni dopo lo schianto con un furgoncino avvenuto mercoledì mattina, all’incrocio tra via Vasco Salvatelli e via Nave, a Villa di Villa

Belluno – L’uomo, 64 anni di Mel, nell’impatto dell’Ape con il furgone, è stato sbalzato fuori dal mezzo a tre ruote. Le sue condizioni sono considerate molto serie: è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso.

E’ rimasto invece illeso un 21enne di Feltre: il conducente del furgoncino non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari se non per un grande spavento. I carabinieri della stazione di Mel hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco di Feltre.