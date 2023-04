Orsa JJ4, governatore trentino Fugatti su Rete 4: “Occorre spazio dove spostare esemplari in eccesso” (AUDIO)

Ospite domenica sera di “Zona Bianca” su Rete 4 con l’assessore Giulia Zanotelli. “Lunedì mattina depositiamo i documenti richiesti dal Tar”, ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Forestali trovano nuove tracce di JJ4

Trento – Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in trasmissione, ha attaccato soprattutto la ‘narrazione’ che in queste settimane viene fatta del caso orso in Trentino: “Siamo sempre i primi a partire in caso di emergenza con la nostra Protezione civile e con i nostri volontari. Le informazioni sull’orso non mancano e sono sempre state fornite. Lunedì forniremo al Tar di Trento i documenti richiesti”.

In merito alla gestione del progetto Life Ursus, Fugatti ha sottolineato che: “Non è colpa del Trentino se gli orsi non si sono dispersi nei territori vicini. Questo non è avvenuto, ma è urgente oggi trovare uno spazio (europeo?) per collocare gli animali in eccesso rispetto al progetto iniziale. Ma deve essere fatto velocemente”.

In merito alle iniziative della famiglia che ha perso il figlio nei boschi di Caldes, Andrea Papi, il presidente Fugatti ha ricordato: “Siamo vicini al loro dolore, che ha coinvolto l’intera comunità trentina. Ma la famiglia è legittimata ovviamente a fare ciò che crede”. Mentre rispetto alla recente querela del partito animalista: “Siamo eletti dal popolo – ha concluso Fugatti – e ci sta che possa accadere. Siamo convinti di aver agito in modo corretto”.

Ma concludendo, il governatore ribadisce in tv, la posizione del popolo trentino, come aveva già fatto nei giorni scorsi in conferenza stampa: “E’ stato descritto il Trentino in questi giorni, nei modi peggiori. Ma voglio ricordare, che siamo un popolo di volontari, sempre pronti a partire nel caso del bisogno con la nostra Protezione civile”.

