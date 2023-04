Schianto mortale a Campodenno: muore un 61enne del posto, Dennis Gervasi

Posted on

Ha spiccato nuovamente il volo l’aquila reale che era stata recuperata, in gravi difficoltà, la sera del 12 gennaio scorso da due operatori del Parco Naturale Adamello Brenta (Pnab). La liberazione è avvenuta all’interno dell’area protetta, in zona Cinque Laghi Trento – Aperta la gabbia l’animale ha guadagnato in pochi secondi la libertà ed è […]