Oms: ‘In Italia possibile picco in settimana’. Gemellata con Verona, ad Hangzhou Bus “Forza Italia”, videoconferenza Protezione civile e Regione Veneto 25 marzo

NordEst – Il governatore veneto Luca Zaia ha ribadito nuovamente mercoledì durante la consueta conferenza stampa che: “La prima cura al coronavirus siamo noi. Abbiamo il quadro ben chiaro in Regione. I modelli matematici ci confermano che siamo indietro di alcuni giorni, ma non possiamo assolutamente parlare di fine emergenza o abbassare la guardia. Restiamo a casa, fidatevi che la cura è questa. E’ un virus che fa danni e provoca molti problemi sanitari. Le cose positive ve le dirò quando sarà il momento giusto.

Si continua con acquisti mascherine – ha continuato Zaia -, ma anche respiratori e materiali sanitari. Ma la situazione sta migliorando anche in termini di mercato. Sul fronte delle donazioni invece, grazie a molti imprenditori veneti ma anche ai tanti cittadini che continuano a sostenerci”.

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI. ❌❌❌

Gemellata con Verona, la città di #Hangzhou ha lanciato il BUS N.1314 (che in cinese si pronuncia in modo simile ad "amore per tutta la vita"), sulla quale c'è scritto "Forza Italia" e una frase di Turandot "All'alba Vincerò, Vincerò, Vincerò" #ForzaCinaeItalia pic.twitter.com/vfVGtJgRCv

— Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 23, 2020