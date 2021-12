Covid in Trentino: 1 decesso e 1.171 nuovi contagi. In Alto Adige 661 nuovi casi ma nessun decesso

Trento/Bolzano – Purtroppo si registra un nuovo decesso: una anziana, non vaccinata, affetta da altre patologie e deceduta in ospedale. Anche in Trentino continua a salire il numero di nuovi contagiati: l’ultimo bollettino parla di 1.171 nuovi casi positivi riscontrati da circa 14.500 tamponi. Fortunatamente restano stabili le terapie intensive, con 21 pazienti ricoverati su un totale di 121 (ieri infatti ci sono stati 15 nuovi ricoveri parzialmente compensati da 8 dimissioni).

Nel dettaglio, sono 139 i casi risultati positivi al molecolare (su 1.295 test analizzati ieri) e 1.032 all’antigenico (su 13.393 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 333 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Come sempre la maggior parte nei contagi ricade nella fascia di età 19-39 anni (502 nuovi casi positivi) seguita da quella 40-59 anni (330 nuovi positivi). Ma anche tra i giovanissimi il virus continua a circolare (6 in fascia 0-2 anni, 14 fra 3-5 anni, 41 fra 6-10 anni, 30 fra 11-13 anni, 96 fra 14-18 anni). Ieri le classi in quarantena erano 56. Nelle fasce più mature la situazione è la seguente: 95 fra 60-69 anni, 34 fra 70-79 anni e 23 fra over ottanta.

Ci sono anche 256 nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 54.020.

Intanto le somministrazioni di vaccini arrivano a quota 995.628, comprese 392.254 seconde dosi e 171.223 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Sono 661 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Alto Adige ma dopo giorni e giorni non si registrano nuove vittime del Covid.

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.757 tamponi PCR e registrato 175 nuovi casi positivi. Inoltre 486 test antigenici positivi. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali: 81 ricoverati nei reparti (+2 rispetto a ieri), ma uno in meno in rianimazione (17).