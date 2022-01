Oltre 178mila visitatori nei castelli provinciali nel 2021

Posted on

Daniela Persano, 60 anni, romagnola, è stata travolta da un’onda di fango e detriti in Val di Fassa. L’hanno ritrovata centinaia di metri più a valle, riversa nel rio San Nicolò, i sommozzatori saliti in elicottero in questa laterale della val di Fassa. L’allarme l’ha lanciato il marito Val di Fassa (Trento) – La donna […]