Feltre, deposito attrezzi in fiamme: 50enne entra con l’estintore, ma perde la vita

La vittima è Ivan Gaio, 52enne Feltrino

Feltre (Belluno) – L’uomo, ha tentato di spegnere l’incendio della rimessa di legname, ma non è più uscito dal deposito. Il corpo di Ivan Gaio, 50 anni, è stato estratto dal rogo della baracca di ricovero attrezzi a Farra di Feltre, in via Fosse.

La tragedia è avvenuta venerdì pomeriggio poco dopo le 13. Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio nella struttura. L’uomo, è stato visto entrare nella rimessa ma probabilmente è stato sopraffatto dal fumo e dalle fiamme: non è stato più visto uscire. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi, anche perché l’incendio poteva minacciare le abitazioni vicine.

Cinque mezzi dei vigili del fuoco arrivati dai distaccamenti volontari di Feltre e del Basso Feltrino, quindi i permanenti di Belluno (il distaccamento di Feltre era impegnato a Santa Giustina per l’Incendio di una precedente legnaia), i permanenti del distaccamento di Montebelluna. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e a distanza di un paio di ore hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo.

Ivan Gaio, residente a Pedavena (Belluno), era dipendente della Maitex. Lascia la moglie e due figli piccoli, era amato e stimato anche per il suo grande impegno nella protezione civile e portava sempre con orgoglio il cappello Alpino.