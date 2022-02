Fuga di gas ed esplosione in casa: ferita un’anziana a Cogolo di Peio

Posted on

Protezione civile del Trentino comunica che è stato emesso un messaggio mirato per nevicate anche a quote basse Trento – MeteoTrento.it segnala per Sabato 5 marzo, come già anticipato, neve (abbondante) a quote basse fin da prima dell’alba. Difficilmente sulla zona del Garda i fiocchi potranno farsi vedere, da Rovereto verso nord (Valle dell’Adige, perché nelle valli […]