Nuova Giunta Fugatti, strappo Lega – FdI, Urzì conferma: “Gerosa e Cia pronti alle dimissioni”

Dura nota del commissario provinciale di FdI Trentino d’intesa con i componenti dell’intero gruppo consiliare provinciale dopo l’annuncio del nuovo esecutivo

Trento – “Vista la composizione della Giunta annunciata dal Presidente Fugatti, Fratelli d’Italia ritiene di poter dare il proprio contributo al bene del Trentino anche senza farne parte. Il centrodestra riesce a ben governare la nazione e molte regioni perché i nostri partiti quando ne sono alla guida antepongono, nell’interesse dei cittadini, la coesione della coalizione agli egoismi del proprio partito. Purtroppo in Trentino non sta andando così.

Restiamo sempre disponibili – si legge in una nota del commissario provinciale di FdI Trentino d’intesa con i componenti del gruppo consiliare – ad essere adeguatamente coinvolti in futuro nel rispetto degli accordi con cui ci siamo presentati agli elettori e della forza che gli stessi elettori ci hanno attribuito. Fratelli d’Italia non ha bisogno di poltrone per difendere le idee e i programmi che abbiamo rappresentato in campagna elettorale. In Consiglio penseremo sempre e soltanto al bene del Trentino”.