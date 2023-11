Nuova Giunta provinciale di Trento: sabato mattina la presentazione del nuovo Esecutivo

Trattative fino all’ultimo minuto tra i partiti della coalizione di centrodestra. Particolarmente difficile l’accordo fra FdI e Lega. Sabato la presentazione

Trento – Verso la conclusione le trattative per comporre la squadra che affiancherà il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al governo del Trentino per la XVII legislatura, il secondo guidato dal leghista. Lo stesso Fugatti – che firmerà il decreto entro la scadenza di legge a mezzanotte di venerdì 17 novembre 2023 – comunicherà sabato mattina nomi e competenze affidate agli assessori in una conferenza stampa convocata alle 11 in Provincia a Trento.

Il nodo è la vicepresidenza, prima del voto promessa a Francesca Gerosa di Fratelli d’Italia e poi tornata in discussione. In cambio della rinuncia alla poltrona di vice, per giustificare il passo indietro, Gerosa chiede deleghe di peso per sé e almeno un altro assessorato per il suo partito. Fugatti, d’altro canto, non vuole rinunciare ai suoi fedelissimi Roberto Failoni, Giulia Zanotelli e Achille Spinelli: rimangono altri tre assessorati, più quello esterno.