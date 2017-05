Nuova delegazione ACI a Primiero San Martino di Castrozza: un servizio atteso da tempo dal territorio

Connect on Linked in

E’ attiva da alcuni giorni in via Isolabella 17 a Transacqua (fronte scuole), nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza la nuova Agenzia di pratiche auto e nuova delegazione ACI con molti servizi. Nei prossimi giorni l’inaugurazione ufficiale del punto ACI

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dalle pratiche auto, al rinnovo delle patenti, dal semplice bollo auto, fino alle visite mediche e a molti altri servizi, finalmente a portata di mano anche nel Primiero Vanoi, con la nuova delegazione ACI, che ha aperto i battenti in questi giorni.

“Con grande soddisfazione – spiega Mario Dalsasso, volto noto in Valsugana per i suoi incarichi pubblici e per l’avviata agenzia di Borgo – apriamo anche a Primiero una nuova delegazione, con molti servizi dedicati all’intero territorio. Un’agenzia a disposizione dell’intera comunità.

Nel primo giorno di apertura, mercoledì 3 maggio, abbiamo avuto già cinque persone ai nostri sportelli, per avviare pratiche o per semplici richieste di informazioni, ancor prima di rendere nota l’apertura dell’agenzia.

Si tratta davvero di un servizio molto atteso – conferma Dalsasso – che parte grazie al personale interessamento di Riccardo Scalet, presidente degli Autoriparatori di Primiero in stretta sinergia con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, che con il sindaco Daniele Depaoli, ha visto subito in questa opportunità, una grande occasione per l’intera valle. Un nuovo servizio quindi per l’intera popolazione, che fino ad oggi era costretta a recarsi a Feltre o in Valsugana o a Trento per pratiche auto o per casi particolari”.

L’apertura dell’ufficio a Primiero, è garantita nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella mattinata, mentre il giovedì sarà aperta di pomeriggio.

ACI a Primiero

Nei prossimi giorni l’agenzia sarà inaugurata ufficialmente anche alla presenza degli amministratori locali e dei vertici trentini dell’ACI, che hanno riconfermato alla guida, proprio in questi giorni, Roberto Pizzinini, mentre alla Vice Presidenza sono stati nominati Fiorenzo Dalmeri e Guido Malossini.

Sempre in questi giorni ACI Trento ha presentato inoltre un’iniziativa per i Soci che vede il countdown ai 100 anni dell’Automobile Club Trento (1925 – 2025)..

Gli orari dell’Agenzia di Primiero

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI‘ 15-18

GIOVEDI’ 10 – 13 (MARTEDI’ E SABATO CHIUSO)

Tel. 0461/756 764 – primiero@dalsasso.tn.it

I servizi offerti in zona