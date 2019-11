Allerta Maltempo a NordEst fino a domenica, pioggia e neve sulle Dolomiti: scuole chiuse nel Bellunese

Maltempo in gran parte d’Italia, colpito tutto il centro-nord. Veneto Strade ha annunciato la chiusura dei passi bellunesi dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi e in vista della nuova precipitazione prevista per venerdì 15 novembre. Stop alle lezioni in tutta la Valbelluna e in Agordino

NordEst – Allerta rossa per venerdì in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana.

E’ quanto prevede il nuovo bollettino della Protezione Civile. Valutata, infine, allerta gialla su Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, su gran parte dell’Emilia-Romagna, su parte della Lombardia e sui settori rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Liguria.

Veneto strade, invece, ha già chiuso una serie di passi per pericolo valanghe. Divieto di transito su Valparola, Pordoi, Sp 619 di Vigo di Cadore, Giau e Fedaia. Il divieto proseguirà anche nela giornata di domani, venerdì 15 novembre.

Scuole e strade chiuse nel Bellunese

Saranno chiuse le scuole, venerdì 15 novembre, a Belluno e Feltre in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad Agordo, Lamon, Tambre, Borgo Valbelluna, Chies d’Alpago, San Gregorio nelle Alpi, Cesiomaggiore, Limana, Falcade (rimarrà aperto l’istituto alberghiero, che forse potrebbe chiudere sabato 16), Sovramonte, Vallada Agordina, Sedico, Sospirolo, Ponte nelle Alpi, San Tomaso Agordino, Alleghe (anche sabato), Selva di Cadore, Colle Santa Lucia (anche sabato), Seren del Grappa, Santa Giustina, Pedavena, Canale d’Agordo, Livinallongo (anche sabato), Valle di Zoldo, Alano, Quero, Rocca Pietore, Arsiè, e Fonzaso. Altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

METEO. IN ARRIVO NUOVA ONDATA DI MALTEMPO CON PRECIPITAZIONI INTENSE. DA VENERDì FASE DI ALLARME PER LE ZONE DELL’ALTO PIAVE PEDEMONTANO E ALTO BRENTA-BACCHIGLIONE-ALPONE

Allerta neve e frane sulle Dolomiti

Per tutta la giornata di venerdì 15 novembre, sono previste precipitazioni intense e diffuse sulle Dolomiti con valori cumulati medi di 50 – 70 millimetri nelle 24 ore, e localmente anche maggiori. La perturbazione di carattere sciroccale sarà accompagnata da venti sud orientali anche forti. Il limite delle nevicate si attesterà mediamente sopra i 1500 metri a sud, mentre a nord e nelle valli più strette potrà scendere fino a circa 1000 metri. Sui settori occidentali e settentrionali sono attesi 30 – 50 centimetri di neve attorno ai 1600 – 1800 metri. Da sabato a lunedì rimarranno condizioni variabili con fasi di precipitazioni perlopiù deboli o moderate, nevose oltre 1200 metri circa. Lo comunica oggi la Protezione civile del Trentino attraverso un “messaggio mirato” Le condizioni di maltempo potranno provocare problemi di caduta rami o alberi in seguito all’azione combinata delle precipitazioni e del vento che andranno a sovrapporsi alla neve caduta nei giorni scorsi, con conseguenti possibili disagi alla circolazione e alle reti elettriche; in montagna permane il pericolo di valanghe per i nuovi significativi spessori di neve fresca che andranno a sovrapporsi su un manto nevoso non ancora consolidato.

Le previsioni aggiornate

AVVISO METEO: Venerdì tempo perturbato con precipitazioni diffuse, a tratti forti. Quantitativi abbondanti, localmente anche molto abbondanti, su zone montane/pedemontane, in pianura da contenuti a localmente abbondanti sulle zone settentrionali. Copiose nevicate in montagna, specie oltre i 1500 m. Venti tesi a tratti forti di Scirocco su costa e pianura limitrofa; forti in quota, specie sulle dorsali prealpine, dai quadranti meridionali, con qualche raffica nelle valli.

Meteo Trentino

Meteo Alto Adige

Meteo Veneto

Meteo Friuli Venezia Giulia

Meteo Trento