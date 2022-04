Muore travolto da escavatore a Vipiteno. A Sluderno un ferito in un cantiere

Posted on

Domenica mattina verso le 4.30 del mattino, è atterrato in piazzola a Transacqua Primiero (Trento) – Elisoccorso a Primiero nelle prime ore di domenica – alle 4.30 – per prestare le prime cure ad una bimba, colta da malore in casa. L’elicottero, decollato da Mattarello, è atterrato a Transacqua in piazzola con il supporto dei […]