A Rovereto la Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico

La Città della Quercia si prepara ad ospitare la 27ª edizione della Rassegna curata dalla Fondazione Museo Civico

Rovereto – Dal 4 all’8 ottobre è in programma la 27ª edizione della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto: un viaggio di cinque giorni tra popolo dei Reti, manoscritti indiani e donne vichinghe. Le proiezioni avverranno tra auditorium Melotti, sala conferenze del Mart, sala convegni del Museo Civico e teatro Riccardo Zandonai.

I film ammessi concorreranno al premio “Città di Rovereto-Archeologia Viva”, attribuito dal pubblico attraverso la compilazione di apposite schede. La partecipazione alla Rassegna è aperta a tutte le produzioni nel settore della ricerca archeologica, storica, paletnologica, antropologica e comunque aventi come scopo la tutela e la conservazione dei beni culturali. Si privilegiano le recenti produzioni cinematografiche e le opere che contengono argomenti attinenti al tema “Le grandi civiltà: le nostre origini”.

La Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico nacque nell’aprile del 1990 a Rovereto con l’intento di raggiungere e sensibilizzare il grande pubblico sui temi della ricerca archeologica e della tutela del patrimonio culturale. La Fondazione Museo Civico di Rovereto, che cura l’evento, è l’istituzione in cui si sono formati alcuni tra i più importanti archeologi italiani, come Paolo Orsi e Federico Halbherr, vissuti a cavallo tra l’800 e il ’900. Ogni anno vengono proiettati in media dai 60 ai 70 filmati.

La conoscenza in campo archeologico viene approfondita tramite incontri e conversazioni con i diretti protagonisti della ricerca e i responsabili della conservazione e della tutela, archeologi e scienziati provenienti da tutto il mondo: ci saranno ad esempio l’egittologo Francesco Tiradritti, la docente di mitologia classica dell’ateneo di Torino Silvia Romani e il soprintendente all’Archeologia di Pompei, Ercolano e Stabia Massimo Osanna. L’ingresso agli appuntamenti è libero.

Info: www.rassegnainternazionalecinemaarcheologico.it