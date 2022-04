Esce di casa a Feltre e scompare: Matteo Melchiori, 40 anni, ritrovato senza vita nel Vicentino

Matteo Melchiori, 40 anni di Feltre, è stato trovato morto tra Enego ed Asiago (Vicenza) nella serata di mercoledì 20 aprile

NordEst – L’uomo era scomparso da più di 24 ore e la prefettura di Belluno aveva attivato il piano provinciale per la ricerca persone scomparse. Matteo – come hanno confermato mercoledì sera anche i quotidiani bellunesi Corriere delle Alpi e Il Gazzettino – era sparito dalla propria abitazione di Feltre. Si era allontanato verso le 9.30 del 19 aprile, in auto, una Jeep Compass bianca. E’ stato trovato morto nella zona tra Enego ed Asiago, nella serata di mercoledì 20 aprile.

La Prefettura di Belluno aveva diramato l’appello, comunicando che era stato attivato il piano Provinciale per la ricerca persone scomparse. Matteo Melchiori si era allontanato verso le 9.30 di martedì 19 aprile, con un’auto Jeep Compass di colore bianco. Indossava gilet in tela e scarpe basse nere. Mercoledì sera il tragico ritrovamento. Indagini sono in corso sulle cause del decesso dell’uomo, da parte delle forze dell’ordine, non si esclude nemmeno un possibile gesto estremo. Grande dolore nella comunità feltrina per la scomparsa del giovane, molto conosciuto in zona.

In breve

Salmonella in due campioni di acqua potabile ad Arsiè e Ponte nelle Alpi. Nell’ambito dei programmi di controllo dell’ente gestore del sistema idrico integrato della provincia di Belluno, in due punti di campionamento dell’acqua potabile (Arsiè e Ponte nelle Alpi) è stata riscontrata una positività per salmonella, agente infettante di origine umana o animale. A seguito di ciò, l’ente gestore, Bim Gsp, e i due Comuni interessati hanno definito il temporaneo divieto di utilizzo potabile e alimentare dell’acqua distribuita dai punti di presa contaminati, potenziando nel contempo i sistemi di disinfezione. Controlli incorso da parte di Ulss1 Dolomiti.