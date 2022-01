Moto contro il muro di una casa: grave un giovane di Lamon

Grave incidente in centro paese: il giovane di 26 anni ha perso il controllo del mezzo a due ruote

Lamon (Belluno) – Un giovane di Lamon di 26 anni, è grave dopo lo schianto avvenuto giovedì pomeriggio, 6 gennaio, in centro paese. Il ventenne, era in sella a una moto da cross quando per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Arsiè, si è schiantato contro un muretto lungo via Resenterra, la facciata di una abitazione.Le condizioni del 26enne sono apparse subito gravissime, il Suem ha inviato l’elicottero e l’ambulanza.L’equipe medica ha dovuto intubare il ragazzo che è stato trasferito in ospedale a Treviso. La prognosi è riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco di Feltre.