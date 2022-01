Covid19 in Alto Adige: altre 4 persone decedute, in Trentino un decesso e 972 casi fino al 7 gennaio

La situazione aggiornata in Regione al 7 gennaio 2022. Rinforzato il numero verde Covid in Trentino: copertura anche sabato e domenica

Trento/Bolzano – Un nuovo decesso ed altri 972 positivi al virus in Trentino secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Intanto sale a 130 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale dopo che ieri si sono registrati 13 nuovi ingressi a fronte di appena 3 dimissioni.

In rianimazione si trovano 24 persone. In ospedale è avvenuto anche il decesso riportato oggi dal rapporto: si tratta di un anziano, vaccinato ma gravato da altre patologie.

Sono stati individuati 150 nuovi casi positivi al molecolare (su 1.192 test effettuati) e 822 all’antigenico (su 5.192 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 33 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La situazione dei contagi per fasce di età è la seguente: 8 tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 42 tra 6-10 anni, 37 tra 11-13 anni e 116 tra 14-18 anni. Ieri le classi in quarantena erano 2.

Salendo di età troviamo 387 nuovi positivi in fascia 19-39 anni, 292 tra 40-59 anni, 48 tra 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 18 di 80 o più anni. Ci sono fortunatamente anche molti guariti: 338 gli ultimi certificati, per un totale da inizio pandemia pari a 56.432. Infine la campagna di vaccinazioni: questa mattina il numero delle somministrazioni è salito a 1.015.936, comprese 394.743 seconde dosi e 185.773 terze dosi.

La situazione in Alto Adige

In Alto Adige si registrano quattro decessi per covid. Si tratta di due uomini ultranovantenni e di un uomo e una donna tra i 60 e i 69 anni. I casi positivi individuati sono stati 832 su 5.500 tamponi effettuati, numero dei test, come sempre nei festivi, molto più basso rispetto agli scorsi giorni.

In crescita l’incidenza settimanale, a 1.234 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Restano stabili i ricoveri in ospedale: sono 75 nei normali reparti, 17 in terapia intensiva. Il dato sui pazienti post acuti ricoverati nelle strutture private convenzionate – 56 – è stato aggiornato dall’Azienda sanitaria locale il 5 gennaio.

I numeri in breve

Test PCR effettuati ieri (06 gennaio ): 1.148

Nuovi casi testati positivi da PCR: 190

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 109.350*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 788.496

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 278.430 (+357)

Test antigenici eseguiti ieri: 5.323

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 642

Numero complessivo test antigenici: 2.805.192

Test nasali eseguiti fino al 06.01.2022: 1.328.294 test totali, 5.418 risultati positivi, di cui 2.178 confermati, 456 PCR negativi, 2.784 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (06.01.) per fascia d’età:

0-9: 66 = 8%

10-19: 134 = 16%

20-29: 208 = 25%

30-39: 115 = 14%

40-49: 153 = 18%

50-59: 102 = 12%

60-69: 32 = 4%

70-79: 12 = 1%

80-89: 9 = 1%

90-99: 1 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 832 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 75

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 17

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 56 (agg. al 05.01.2022 ore 19:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 45

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.318 (+4)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 9.351

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 186.915

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 196.266

Guariti totali: 99.759 (+448)

*Il numero delle persone testate positive al coronavirus di ieri (06.01.) è stato corretto da 108.522 a 108.518 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.

L’Azienda sanitaria ricorda che per l’accesso agli ospedali ed altre strutture (anche centri vaccinali) dev’essere indossata la mascherina FFP-2.

In breve

Covid, Ulss1 Dolomiti informa comunica che nelle ultime 24 ore è deceduta una donna positiva di anni 86 ricoverata in Pneumologia a Feltre. In relazione all’obbligo vaccinale per gli over 50, circa 9.200 residenti in ulss Dolomiti, si ricorda che per le prime dosi è possibile l’accesso libero o la prenotazione dal sito www.aulss1.veneto.it con ampi spazi disponibili in tutte le sedi (Ospedale Pieve di Cadore, Palaskating Sedico). Da lunedì 10 gennaio 2022 per eseguire un tampone diagnostico (molecolare o antigenico) prescritto con impegnativa dal medico curante è necessaria la prenotazione online. Per effettuare questa prenotazione:

1. accedere al sito www.aulss1.veneto.it

2. cliccare su “sportello online”

3. cliccare su “prenotazione tampone con impegnativa”

4. selezionare il tipo di tampone richiesto