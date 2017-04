Primiero, un finto mostro affiora dal lago dello Schenèr: in molti scattano foto e si interrogano (FOTO)

Connect on Linked in

Da sabato sera, viene segnalato nelle acque del lago dello Schenèr a Imèr, un finto mostro di cartapesta, visibile dalla piazzola situata poco dopo la galleria “Cofanovi” – lungo la strada dello Schenèr – in direzione Feltre. Molti i curiosi che si fermano, scattano foto e si interrogano sulla sua presenza

Primiero (Trento) – Il lago dello Schenèr, tra mostri e castelli abbandonati, rivive la sua storia, grazie ad una originale trovata di un misterioso creatore. Risalgono a sabato sera poco prima delle 21, le prime segnalazioni di alcuni nostri lettori:”Una finta testa di mostro, alta oltre 2 metri, spunta dalle acque del lago, poco dopo la galleria Cofanovi, a Imèr (lungo la strada dello Schenèr), in direzione Feltre”. Uno scherzo abbiamo pensato subito noi in redazione, una nuova bufala che arriva dai social.

Invece no, domenica di prima mattina ci siamo recati in zona per verificare di persona la notizia che ci era arrivata poche ore prima. Sul posto c’erano già i primi curiosi che avevano avvistato la testa del finto mostro, passando in auto. Poco dopo la galleria, dalla piazzola sulla destra, la testa è ben visibile a tutti.

Alto due metri, verde, spunta dall’acqua

Come definirlo? Una copia del mostro di Loch Ness in miniatura, ma nemmeno tanto, visto la sua altezza. La struttura, è trattenuta in posizione con delle corde ben evidenti a riva del lago e per chi l’ha posizionato, non deve essere stato un lavoro così semplice. Ma quando è stato fatto? Ma soprattutto da chi e per quale motivo?

Ad accorgersi per primo del nuovo ospite nel lago, è stato un automobilista di passaggio che ci ha inviato le prime foto (in basso). La luce era scarsa in quel momento e i primi scatti non rendevano bene l’idea.

Da domenica mattina le segnalazioni si sono fatte più numerose ed ecco apparire la sagoma completa del finto mostro, realizzato davvero con grande precisione.

#Primiero #Imer lago. Appare testa di drago di cartapesta. Una installazione per denunciare i problemi della strada pic.twitter.com/9HNL3EFLuP — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) April 23, 2017

Riflettori sullo Schenèr

Domenica di prima mattina, il sole illumina la testa che spunta dal lago. Mentre si scattano foto e ci si ferma per godersi un panorama unico, sono in molti a chiedersi il motivo di questa installazione: opera creativa, provocazione, gesto dimostrativo per una strada e un territorio che chiedono interventi urgenti?

Il traffico è sostenuto in un giorno di festa, ma passando in zona è impossibile non notare la testa ricurva che affiora dal lago, riportando la strada dello Schenèr – principale via di accesso al Primiero – finalmente sotto i riflettori.

In una fresca domenica mattina, dalle acque del lago il finto mostro sembra dirci: benvenuta primavera.

Le prime immagini inviateci sabato sera dai lettori

Le immagini scattate sabato in tarda serata

Guarda altre immagini del finto mostro