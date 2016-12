ANTEPRIMA/Il Coro Sass Maor presenta il nuovo Cd: sabato 10 dicembre all’Auditorium di Primiero alle 20.30 (AUDIO)

Ecco in anteprima uno dei nuovi brani inserito nel nuovo cd del Coro Sass Maor di Primiero. Il titolo sarà svelato in assoluta anteprima durante la serata, che si preannuncia già un successo di pubblico

Primiero San Martino (Trento) – Si terrà sabato 10 dicembre 2016 alle 20.45 all’Auditorium intercomunale di Primiero la presentazione del nuovo lavoro discografico del Coro Sass Maor.

Si tratta del quinto cd realizzato dal Coro e contiene alcuni dei brani da esso proposti durante i concerti e le rassegne degli ultimi 10 anni. La sua realizzazione ha visto impegnato il Coro durante tutto quest’anno 2016 ed in modo particolare negli ultimi 3 mesi.

Le registrazioni (nella foto in basso) sono state realizzate durante lo scorso mese di novembre presso Villa Welsperg, sede del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Durante la serata, con il coinvolgimento di varie persone che hanno collaborato con il Coro, si cercherà di toccare con alcune brevi chiacchierate e con alcuni momenti particolari, tutti i temi in esso affrontati.

Non mancherà comunque il canto ed il Coro vi farà ascoltare in anteprima alcuni dei brani incisi. Il titolo del disco sarà svelato solo nella serata di presentazione, all’auditorium di Primiero, dove si preannuncia già una grande partecipazione locale, per salutare l’atteso nuovo lavoro del Coro Sass Maor di Primiero.

Grazie al Coro Sass Maor, possiamo proporvi una breve anteprima di un brano inserito nel nuovo cd, si intitola: “La Morra” (AUDIO)

La registrazione del nuovo Cd