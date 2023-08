Mondiali di Orientamento 2023: Mattia Debertolis è 16° nella Sprint, Italia 14^ nella Mix

Grande risultato per l’atleta primierotto. Nella mix sprint invece Italia in 14^ posizione

Česká Lípa (Rep Ceca): E’ iniziato con una bellissima prestazione il 2° round di Coppa del Mondo per gli azzurri in terra ceka. Nella gara Sprint vinta dal britannico Ralph Streeth con il tempo di 14′:30″, su Gustav Bergman, svedese a 14″, e bronzo per Yannick Michiels, a 15″, spicca il brillante 16° posto di Mattia Debertolis. Il trentino è autore di una prova maiuscola che lo vede arrivare a 49″ dal successo e a poco più di 30″ da podio. L’azzurro, tesserato per l’US Primiero, conferma la sua classe. Infatti non è nuovo a exploit di questo genere in prove di alto livello. Al femminile torna a vincere la svedese Tove Alexandersson (14:19) che precede la svizzera Natalia Gemperle, +0:35, e l’altra svedese Sara Hagstrom, +44″.

Pochi minuti dopo aver tagliato la linea d’arrivo arrivano le prime parole di Debertolis. “Mi ero preparato molto nell’ultima settimana, per questa gara, con l’ausilio di Google maps e altre immagini della città. Un grazie va anche ai nostri coach che avevano predisposto analisi e mappe di studio. Ho fatto la mia gara impostandola sulla solidità. Non dovevo commettere errori e devo dire di esserci riuscito. Sono rimasto calmo nelle zone più intricate, spingendo nelle tratte più facili. Fisicamente mi sentivo bene, ma non pensavo di aver interpretato una gara così buona. Sono molto contento, ma adesso bisogna già voltare pagina e pensare alle gare dei prossimi giorni”.

Per lui tanti complimenti, arrivati da molte parti, compreso quelli di Riccardo Scalet, a casa per infortunio. La migliore italiana è Caterina Dallera che giunge 65^. Per lei un grande errore quando viaggiava verso la 30^ posizione. Il tecnico Stefano Raus, CT azzurro, commenta la performance di Debertolis. “Grande Mattia Debertolis, un super risultato che gli regala confidenza sia sotto l’aspetto fisico/tecnico che per le prossime gare”.

Squadra ITA-1:

1. Caterina Dallera

2. Francesco Mariani

3. Mattia Debertolis

4. Annarita Scalzotto

Squadra ITA-2:

1. Jessica Lucchetta

2. Mattia Scopel

3. Sebastian Inderst

4. Anna Pradel

CLASSIFICA:

1 Tove Alexandersson Sweden 14:19

2 Natalia Gemperle Switzerland 14:54 +0:35

3 Sara Hagstrom Sweden 15:03 +0:44

4 Elena Roos Switzerland 15:11 +0:52

5 Denisa Kosova Czechia 15:12 +0:53

6 Ida Agervig Kristiansson Denmark 15:21 +1:02

UOMINI:

1 Ralph Street Great Britain 14:30

2 Gustav Bergman Sweden 14:44 +0:14

3 Yannick Michiels Belgien 14:45 +0:15

4 Matthias Kyburz Switzerland 14:55 +0:25

5 Tomas Krivda Czechia 14:56 +0:26

6 Tim Robertson New Zealand 14:57 +0:27

16 Mattia Debertolis Italy 15:19 +0:49

ITALIANI:

16 Debertolis Mattia [67] 15:31:00 15:19 (16) + 0:49

75 Mariani Francesco [91] 15:57:00 16:18 (75) + 1:48

83 Scopel Mattia [54] 15:18:00 16:31 (83) + 2:01

88 Inderst Sebastian [58] 15:22:00 16:49 (88) + 2:19

Women

65 Dallera Caterina + 2:50

76 Scalzotto Annarita + 3:09

84 Lucchetta Jessica + 3:20