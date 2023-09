Primiero, il campione italiano Diego Rosa fa il vuoto nella marathon Mtb Mithos, Giorgia Marchet prima tra le donne

Gara test event per il Mondiale 2026 che si correrà ai piedi delle Pale di San Martino

Primiero (Trento) – È partito con il numero sei e la maglia di campione d’Italia: Diego Rosa non ha deluso. È lui il vincitore della terza edizione sul percorso Marathon. Ha allungato quasi subito e poi una lunga fuga fino all’arrivo. Stessa tattica di gara per Giorgia Marchet, feltrina che nella valle di Primiero si allena per la sua disciplina, il cross country, ma che non disdegna le lunghe distanze. Re e regina lungo gli 82 km di gara incoronati dopo 3400 metri di dislivello su quello che, nel 2026, sarà il percorso del Campionato del Mondo Marathon.

Partenza di buon mattino (8.30) dal Parco Vallombrosa, in quella che sarà in futuro la nuova logistica della gara, 850 bikers al via nelle tre proposte Marathon, Classic ed Easy, quest’ultima aperta anche alle e-mtb. La gara Classic l’ha vinta con buon margine Zaccaria Toccoli seguito da Elian Paccagnella, nuovo nelle gare lunghe, e con indosso la maglia di campione italiano cross country junior. Gara femminile vinta da Lorena Zocca davanti a Marzia Lucianer e Alessandra Sassano. Per i meno allenati e per i possessori di e-mtb gli organizzatori hanno proposto anche la gara Easy di 24 km.

Marathon Maschile

1 Rosa Diego Taddei Factory Team 3:50:21; 2 Porro Samuele Wilier-Pirelli Factory 3:53:28; 3 South Casey Torpado Factory Team 3:53:47; 4 Geismayr Daniel Team Willier Pirelli 3:55:47; 5 Dorigoni Jakob Torpado Factory Team 3:57:09; 6 De Cosmo Gioele Scott Racing Team 3:58:22; 7 Ragnoli Juri Fm Bike Factory Team 4:01:00; 8 Samparisi Nicolas Ktm Alchemist Powered 4:01:16; 9 Siffredi Andrea Scott Racing Team 4:02:17; 10 Foccoli Davide Olympia Factory Team 4:03:13

Marathon Femminile

1 Marchet Giorgia Trinx Factory Team 05:02:40; 2 Burato Chiara Mentecorpo Cicli Drigani Pro Team 05:06:54; 3 Peretti Claudia Olympia Factory Team 05:14:57; 4 Fasolis Costanza Mentecorpo Cicli Drigani Pro Team 05:21:37; 5 De Silvestro Martina Spiquy Team 05:47:04

Classic Maschile

1 Toccoli Zaccaria Team Todesco 2:51:21; 2 Paccagnella Elian Junior Team Südtirol Asv 2:55:58; 3 Pellegrini Kevin Junior Team Südtirol Asv 3:02:26; 4 Zampedri Luca Team Todesco 3:02:42; 5 Vicenzi Daniel Asd Chero Group Team 3:03:04; 6 Depaul Gabriele Team Todesco 3:03:37; 7 Zamboni Andrea Fontanari.It 3:04:25; 8 Iagher Albert Wilier Pirelli Devel 3:05:10; 9 Doliana Luca Unione Sportiva Litegosa 3:07:26; 10 Alghisi Isaia Ab Bike Racing Team 3:11:02

Classic Femminile

1 Zocca Lorena S.C. Barbieri 03:43:37; 2 Lucianer Marzia Team Sella Bike 03:51:05; 3 Sassano Alessandra Team Sella Bike 03:59:01; 4 Tosadori Orietta Asd Chero Group Team Sfrenati 04:18:19; 5 Pozzi Carolina Alta Valtellina Bike Asd 04:21:32