Sesto giorno consecutivo con zero decessi covid in Trentino, nessun decesso anche in Alto Adige

La situazione covid di martedì 25 maggio in Regione

Trento/Bolzano – Anche martedì, per il sesto giorno consecutivo, nessun decesso per coronavirus in Trentino, secondo il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dati confortanti anche per il numero dei nuov contagi (24) e delle vaccinazioni che hanno raggiunto quota 275.000 in poco meno di 5 mesi.

I tamponi molecolari molecolari analizzati ieri sono stati 545 (tutti gestiti all’ospedale Santa Chiara di Trento) dai quali sono emersi 5 nuovi casi positivi. Altri 19 contagi sono stati intercettati con 1.234 test antigenici. I nuovi casi fra bambini e ragazzi sono 8: fra questi c’è un piccolo in fascia 3-5 anni, quindi uno tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64. Anche oggi nessun caso invece fra gli ultra ottantenni, ma ci sono 5 casi tra 60-69 anni e 2 tra 70-79 anni.

Lunedì i nuovi ingressi sono stati 2 ma le dimissioni sono state il triplo (6); al momento ci sono 47 pazienti, di cui 14 in rianimazione. I nuovi guariti sono 33. Riguardo ai vaccini, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a 274.901 (di cui 64.491 seconde dosi). Le dosi finora somministrate nelle categorie over 80, 70-70 e 60-69 sono rispettivamente 62.370, 54.007 e 54.904.

Il punto in Alto Adige

Nel bollettino covid altoatesino, dopo quasi una settimana, torna lo 0 alla voce decessi. I nuovi casi sono appena 20, ma – a causa delle festività di Pentecoste – il numero di tamponi è anche particolarmente basso.

Sono infatti risultati positivi sette su 290 tamponi pcr e 13 su 1.648 test antigenici. I pazienti ricoverati attualmente sono 28: 5 in terapia intensiva, 15 nei normali reparti e 8 nelle cliniche private. Nella struttura di Colle Isarco è rimasta un’unica persona. Gli altoatesini in quarantena attualmente sono 1.573, mentre il numero dei guariti sale di 98 a 72.225.