“On Night Only Venezia”: Armani omaggia la meravigliosa Laguna (VIDEO)

Un binomio indissolubile nel segno del cinema quello fra Giorgio Armani e la città di Venezia rimarcato anche dal sindaco Luigi Brugnaro in occasione della consegna lo scorso weekend allo stilista del “Leone d’Oro” di vetro forgiato nelle fornaci di Murano

di GianAngelo Pistoia

NordEst – Nei giorni scorsi, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha così motivato il conferimento a Giorgio Armani del Leone d’Oro quale «omaggio sincero di un’intera città patrimonio del mondo a una personalità straordinaria, un’icona della moda italiana nel mondo, ma anche a uno stilista che ha un forte legame con il cinema e soprattutto con Venezia dove nel 1990 scaturì il suo rapporto con il Festival del Cinema: “Made in Milan”, un documentario su di lui diretto da Martin Scorsese fu presentato in anteprima con una grande festa alla Giudecca. Il Leone d’Oro è un riconoscimento a una figura e a un marchio che hanno una dimensione internazionale, un forte approccio alla sostenibilità, alla centralità dell’impresa per la creazione di valore condiviso – chiosa Luigi Brugnaro e aggiunge – un saper fare italiano, che affonda le sue radici nel territorio, nei mestieri e nelle opere di artigiani e operai della tessitura, della sartoria, del costume, per reinterpretarla e farla diventare un riferimento universale. Armani ha creato un gruppo leader nel mondo nel settore della moda e del lusso, mantenendo il legame diretto tra azienda e fondatore e preservando la matrice originaria in scala globale».

Nel ritirare il prestigioso riconoscimento Giorgio Armani ha affermato: «Questo premio è per me motivo di gioia e di emozione: un tributo importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell’anno dell’80esimo Festival, in occasione di “One Night Only Venezia”, evento che ho deciso di organizzare come omaggio alla città, a cui sono da molti anni fortemente legato».

Gli eventi mondani promossi da Giorgio Armani a Venezia sono stati i più esclusivi dell’intera kermesse cinematografica come si può desumere anche dall’articolo che la prestigiosa rivista “Vogue Italia” ha dedicato loro e di cui ripropongo l’incipit: «Dagli abiti di American Gigolò alle tantissime celebrity che indossano i suoi abiti sui red carpet o nelle cerimonie più prestigiose, difficile riassumere in poche parole il rapporto tra Giorgio Armani e il cinema, non solo passione personalissima ma anche fonte di ispirazione continua. E quale luogo migliore di Venezia per rimarcare questo rapporto e anzi suggellarlo con due momenti memorabili: l’assegnazione del Leone d’Oro per il suo impegno nella moda, conferitogli dal sindaco di Venezia per la “grande passione per il bello”, e poi la serata specialissima “One Night Only Venezia”, una sfilata più after party in cui re Giorgio ha messo in scena ancora una volta non solo le declinazioni più moderne della sua eleganza classica, ma anche il suo affetto per una città che non può che richiamare, anche in modo ironico, Arlecchino e il Carnevale. E non potevano mancare, a questa serata magica, tantissime star che sono state chiamate a raccolta per festeggiare con Giorgio Armani questa relazione unica tra lui e la città lagunare. Erano settecento gli ospiti selezionatissimi che si sono dati appuntamento all’Arsenale di Venezia. A fare da madrina l’intramontabile Sophia Loren, magnifica in un completo color avorio, ma poi tantissimi volti del cinema italiano e internazionale, da Louis Garrel a Luca Guadagno, da Jessica Chastain a Vittoria Puccini, da Kasia Smutniak a Gabriele Salvatores, passando per Miriam Leone e Sydney Sweeney».

Anch’io ho voluto rimarcare la reciproca attrazione fra Giorgio Armani e Venezia, dedicando a questo felice binomio una locandina che testimonia i momenti clou degli eventi promossi dalla “maison Armani” nel capoluogo lagunare in occasione dell’80^ edizione della Mostra Internazionale del Cinema.