Bolzano, giovane motociclista si schianta e muore: la vittima è Michele Torcaso, aveva 17 anni

Incidente sabato verso le 13 sull’arginale

Bolzano – Sfiorato l’impatto contro un’auto, sarebbe finito contro un palo. La vittima dell’incidente è Michele Torcaso, aveva 17 anni. Lo schianto è avvenuto sabato mattina verso le 13. Il giovane ha perso il controllo del mezzo all’altezza del Twenty, finendo contro un palo.

Stando ai primi accertamenti, non vi sarebbe stato contatto con la vettura che sopraggiungeva anch’essa da nord: il ragazzo in moto sarebbe arrivato a pochi centimetri dalla vettura e, per evitare l’urto, avrebbe sterzato a sinistra in maniera repentina andando a sbattere contro un palo e venendo disarcionato dalla sua Ktm, finita poi nello scivolo da cui entrano i fornitori del centro commerciale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che però non hanno potuto salvare la vita del giovane. Sull’arginale e sulle strade limitrofe si sono formate lunghe code.