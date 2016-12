Migranti, due profughi morti su treno merci: uno è grave

Due profughi sono morti su un treno merci in Tirolo, un terzo è in gravi condizioni. L’incidente si è verificato nella stazione di Wörgl, sul confine con la Germania

Tirolo - I tre si erano nascosti su un vagone che trasportava tir e sono stati schiacciati durante la fase di scarico dei mezzi pesanti, informa il portale news del quotidiano Tiroler Tageszeitung.

Due migranti sono morti sul colpo, il terzo è stato trasportato in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck. Dopo la Germania, da ieri anche la polizia austriaca ha intensificato i controlli sui treni merci, che vengono sempre più spesso utilizzati dai profughi per il viaggio verso nord.

I profughi probabilmente avevano perso i sensi a causa del freddo durante il viaggio oppure erano già morti, riferisce la polizia austriaca all’agenzia Apa. I motori dei camion sono stati accesi infatti circa 15 minuti prima dello scarico, spiega la polizia, e i migranti avevano tutto il tempo per allontanarsi dal vagone.

L’autopsia stabilirà se sono morti per assideramento. L’identità delle vittime non è nota. Il treno merci era partito alle 20.04 da Verona, dalle 22.19 alle 23.46 aveva sostato al Brennero. Non è per il momento chiaro, dove i tre fossero saliti. L’incidente si è verificato a Wörgl alle 1.30 di notte, circa 30 minuti dopo l’arrivo del treno in stazione.