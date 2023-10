Auto nel torrente in val Badia: madre e bimbo illesi

Incidente, fortunatamente senza feriti, lunedì mattina in val Badia

Bolzano – Sulla strada che da Longega porta a San Viglio di Marebbe un’autovettura è finita fuori terminando la sua corsa nel torrente che fiancheggia la strada. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna e il bimbo, che si trovavano a bord, sono rimaste illesi e si sono tratti in salvo autonomamente. Sono state prese in cura dal personale sanitario per essere trasferite in pronto soccorso per accertamenti.

In breve

Incendio nel piano terra di un appartamento in via Parma a Bolzano. Quando la prima squadra è arrivata, le fiamme e il fumo denso sono usciti dalle finestre e così una seconda squadra e i volontari VVF di Gries sono stati immediatamente chiamati. Una persona è stata salvata dall’appartamento in fiamme, altre dagli appartamenti sono state evacuate. Due persone sono state ricoverate per intossicazione da fumo. Intervento con Polizia di Stato e Croce Bianca.