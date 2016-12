Bolivia, missionaria trentina perde la vita in tragico incidente

La missionaria Suor Celestina Brigadoi, 73 anni, di Predazzo, è morta martedì scorso in seguito a un incidente stradale in Bolivia, dove sono stati celebrati i funerali

Trento - La religiosa, viaggiava a bordo di una jeep quando, per evitare un camion, è finita con in un burrone.aveva faceva parte della Congregazione delle Suore della Provvidenza dal 1964 .

Dall’ 83 era impegnata in missione. Sono molti gli incidenti stradali che avvengono in Bolivia a causa delle strade dissestate, che impongono trasferte al limite per i molti religiosi italiani impegnati in quella terra.