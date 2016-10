Meteo Dolomiti, pioggia e neve oltre i 1600 metri nel fine settimana

MeteoTrento.it conferma l’arrivo sulle Dolomiti dei fiocchi di neve oltre i 1600 metri per la giornata di domenica

Dolomiti - Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo che ha apportato un ulteriore calo termico, faranno seguito 48 ore soleggiate, ma un po’ ventose e con il freddo accentuato nelle ore notturne e del primo mattino; questo in attesa di un significativo peggioramento nel corso di domenica.

Venerdì 7 ottobre domineranno condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperatura in ulteriore diminuzione nei valori minimi, con il rischio di gelate all’alba fino ai 1.000 metri e, forse, anche a quote inferiori, soprattutto nei fondovalle più angusti.

Sabato 8 fino al tardo mattino ampie schiarite assolate; nel corso del pomeriggio tendenza all’aumento della nuvolosità, fino a cielo coperto in tarda serata. Temperatura in lieve aumento in entrambi gli estremi termici nei fondovalle; aumento della temperatura più marcato in quota.

Domenica 9 prevalenti condizioni di cielo nuvoloso, con frequenti precipitazioni di debole o moderata intensità, a carattere nevoso mediamente oltre i 1.600 metri, con oscillazioni locali del limite delle nevicate. Temperatura in diminuzione nei valori massimi, comunque sotto la media.

Lunedì 10, in mattinata, residua instabilità con le ultime, locali precipitazioni. Tendenza alle schiarite nel corso della giornata, con clima freddo a tutte le quote.

