Meteo Dolomiti, Il NordEst si risveglia con la neve: fiocchi da Belluno a Rovereto (FOTO)

Il Nordest alpino finalmente imbiancato come previsto dalle previsioni meteo delle ultime ore, miglioramenti già dalla tarda mattinata. Possibili nuove precipitazioni già da domenica

Nordest - Dolomiti imbiancate ma anche molte località a bassa quota fino ai fondovalle: da Trento a Rovereto, dalle Valli trentine fino al vicino Bellunese, ma non solo. Si registrano dai 2/3 centimetri di neve in alcune zone fino a ad oltre 15 centimetri in quota. E’ in vigore l’obbligo di pneumatici invernali, va quindi prestata la massima attenzione sulle strade.

Dopo 48 giorni senza precipitazioni Bolzano si è svegliata questa mattina sotto un sottile manto di neve. Lo scorso inverno – ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – il periodo di siccità era durato addirittura 65 giorni. Atmosfera invernale si respira oggi anche a Trento e soprattutto finalmente in montagna, dove le piste da sci dai primi di dicembre sono comunque perfettamente innevate grazie ai cannoni.

Nel corso della giornata le precipitazioni andranno ad esaurirsi. Sabato le precipitazioni si limiteranno nuovamente ai settori settentrionali dell’Alto Adige, a sud il tempo dovrebbe essere abbastanza soleggiato. Domenica splenderà il sole ma le temperature resteranno nella media stagionale.