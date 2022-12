Boscaiolo ferito in Val Campelle, escursionisti soccorsi sopra Caldonazzo

Si è concluso intorno alle 19.15 di mercoledì, un intervento in soccorso di un boscaiolo del 2004 residente a Borgo Valsugana che si è ferito con la motosega ad un arto inferiore nei boschi della Val Campelle (Scurelle), nei pressi di malga Nassare. Soccorsi due escursionisti a Caldonazzo

Borgo Valsugana (Trento) – L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 17 dai colleghi che erano con lui. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione Bassa Valsugana e i Vigili del Fuoco. L’elicottero, dopo aver individuato l’infortunato con il supporto dei visori notturni, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, prestando attenzione alla teleferica poco distante. I soccorritori hanno quindi raggiunto l’infortunato percorrendo un tratto a piedi. Il ragazzo, sempre cosciente, è stato stabilizzato e imbarellato; poi trasportato a spalla con la barella portantina fino al mezzo del Soccorso Alpino, adibito al traporto dei feriti, e trasportato fino all’elicottero che, nel frattempo, era atterrato più a valle. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Escursionisti soccorsi a Caldonazzo

Disavventura a lieto fine per due escursionisti che si sono trovati in difficoltà nel rientro dalla ferrata Valscura Clemente Chiesa a monte di Caldonazzo. Complice anche il calar delle tenebre i due non sono più riusciti a rientrare a casa e in prossimità di baita Cangi hanno perso la traccia del sentiero di rientro, disorientati nel bosco sono finiti lungo un canale innevato e con salti di roccia. Impossibilitati a proseguire in autonomia, anche a causa dell’arrivo del buio, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno. In loro aiuto è partita una squadra del Soccorso alpino della Stazione di Levico e di Altipiani, per un totale di 11 soccorritori coinvolti. Mentre una squadra è partita dalla zona di baita Seghetta, una seconda squadra ha tentato l’avvicinamento da baita Cangi e, seguendo le tracce sulla neve, è riuscita a raggiungere i due escursionisti poco prima delle 19.