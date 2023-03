Merano, vandali allagano scuola media: danni ingenti

Posted on

Attivato il servizio contro le violenze sessuali e psicologiche Trento – A Trento nasce il Servizio diocesano per la tutela dei minori. Con un duplice obiettivo: promuovere nella Diocesi di Trento misure adeguate di prevenzione in relazione ad abusi sessuali e violenze; accoglieresegnalazioni di casi verificatisi nell’ambito della Chiesa trentina e all’interno di associazioni e gruppi ecclesiali, impegnati per e con i minori, […]