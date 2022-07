Tunnel Totoga: incidente tra auto in rotatoria lunedì sera

Fortunatamente senza gravi conseguenze

Primiero (Trento) – Incidente senza gravi conseguenze lunedì sera dopo le 19 a Imèr, nella rottaoria del tunnel Totoga. Sarebbero almeno due auto le auto coinvolte, con conseguenze maggiori, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale. Fortunatamente, oltre ai danni ai mezzi (nella foto ndr), non si sono registrati feriti.

Un altro incidente si è verificato invece nella giornata di domenica a Pontet, dove un motociclista è rimasto ferito in modo non grave, in seguito ad uno schianto contro il guard rail a bordo strada. E’ stato soccorso e trasferito a Feltre in ambulanza.

Infine, lunedì mattina, l’elicottero di Trentino Emergenza è tornato nuovamente a Primiero, atterrando nella piazzola di Transacqua, per un intervento sanitario di prima mattina in zona.