Marca 2021, il rally farà base a Conegliano: in programma venerdì 9 e sabato 10 luglio

Posted on

Demoskopika, sul podio Sicilia e Toscana, balzo della Sardegna NordEst – Il Trentino – Alto Adige resta in vetta alla classifica della reputazione turistica delle regioni italiane stilata per il quarto anno consecutivo dall’istituto Demoskopika. In particolare, l’indice Regional Tourism Reputation della destinazione è pari a 113,6 punti. A pesare più che positivamente sulla medaglia […]