Lollobrigida (FdI) e Bellanova (Italia Viva) in campo in Trentino

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle provinciali del prossimo 22 ottobre con molti leader nazionali

Trento – Durante il Festival del Trentodoc, intervento del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI). In collegamento video ha detto che l’obiettivo del governo Meloni è quello di proteggere il vino locale e italiano dalle aggressioni di chi vuole criminalizzarne il consumo. Lollobrigida ha aggiunto che l’esecutivo contrasterà le “etichette allarmistiche sotto il profilo sanitario”, che ha detto, non salvaguardano la salute ma servono invece a chiudere il mercato.

Bellanova: “Approccio solidale”

Priorità per Italia Viva, per costruire un Trentino moderno e paritario che sappia valorizzare l’Autonomia, al centro di un’assemblea a Levico con l’ex ministra Teresa Bellanova, convinta si cresca solo occupandosi gli uni degli altri. Una vocazione che l’ex ministra delle Politiche agricole rivendica al pari di una collocazione centrale nell’alleanza progressista a sostegno di Francesco Valduga in vista del voto provinciale trentino del 22 ottobre. Un approccio solidale, utile pure all’economia locale per Bellanova che, ex bracciante ed ex sindacalista, contesta alla destra una chiusura ideologica sull’immigrazione.

In breve

