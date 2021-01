Primiero Vanoi Mis, tre Comuni “Covid free” e 7 positivi ufficiali, ma non arrivano dati dei tamponi fuori provincia

Dopo il periodo difficile nelle scorse settimane, migliora nettamente la situazione, che tende ormai allo zero nella Comunità di Primiero

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Sette positivi in tutta la Comunità di Primiero: sei nel comune di Primiero e uno a Mezzano. E’ questa la situazione presentata nell’ultimo bollettino reso noto dalle amministrazioni locali.

Secondo quanto comunicano i sindaci, non vengono ancora resi noti i dati dei tamponi eseguiti fuori provincia. Anche se l’Ulss Dolomiti ha più volte confermato che i numeri dei tamponi effettuati a Feltre o Belluno relativi a residenti in Trentino, verrebbero regolarmente trasmessi a Trento. In molti si chiedono quindi dove finiscano queste importanti informazioni ma soprattutto perchè non vengano ufficializzate.

Proprio in questi giorni, la questione è al centro anche di un acceso dibattito provinciale, sui numeri comunicati durante la pandemia.

La situazione Comune per Comune

In breve

Surroghe nel Cda San Giuseppe. La giunta provinciale ha nominato Mariapaola Doff Sotta, designata dal sindaco di Imer, e Cristina Piechele, designata dal sindaco di Primiero S. Martino, componenti del Consiglio di amministrazione dell’Apsp “San Giuseppe” di Primiero San Martino di Castrozza in sostituzione di Aurelia Longo e Federica Bettega, dimessesi a inizio ottobre.

A quarant’anni dalla costruzione la palestra dell’edificio scolastico di via della Fonti a Transacqua si rinnova. La riqualificazione di cui sarà interessata la struttura, che ospita oltre agli studenti delle scuole superiori anche le associazioni sportive del territorio, comprenderà pure gli spazi esterni e quindi il percorso pedonale di accesso, i parcheggi e i campi da gioco. Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato dalla giunta di Primiero San Martino di Castrozza, Comune capofila della struttura di proprietà condivisa con Imer e Mezzano. Redatto dal geometra Matteo Orler dello studio Nami&Orler-workgroup, il progetto prevede una spesa complessiva di 684.903,92 euro, finanziata per 650.658,44 con il Fondo sviluppo locale e, per la parte rimanente, con i fondi dei Comuni comproprietari.

Il Servizio prevenzione rischi della Provincia ha assegnato al Comune di Primiero San Martino di Castrozza un contributo di 216.177,15 euro, pari al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione della nuova strada forestale in località Coradela, nel comune catastale di Siror.

Apsp del Vanoi via libera allo spazio demenze. Nuovo spazio demenze per la Casa di riposo di Canal San Bovo. L’opera che verrà realizzata dall’Apsp Valle del Vanoi, sarà finanziata dalla Provincia per 260 mila euro, mentre i restanti 137mila euro saranno finanziati con fondi propri della Rsa.