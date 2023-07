Maltempo, scout salvati dal Soccorso alpino a Folgaria. Fanno canyoning di notte: soccorsi anche tre olandesi a Storo

Il maltempo ha colpito tutto il Nord Italia: dal Veneto a Bergamo e Brescia, fino a Pavia, nessuna provincia è stata risparmiata. Nuova grandinata devasta il Friuli Venezia Giulia: centinaia di interventi, persone ferite, chicchi fino a 10 centimetri

Trento – Due gruppi di 17 scout sono stati soccorsi nella notte fra lunedì e martedì e portati al sicuro, dopo che una tempesta di acqua, grandine e vento li aveva sorpresi mentre si trovavano a campeggiare all’aperto in due aree distinte, a passo Coe e Dosso delle Somme, sull’Altopiano di Folgaria. La richiesta di aiuto è arrivata al Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 22 da parte di una persona che passando da passo Coe in macchina ha notato un gruppo di tende mentre sulla zona si stava per abbattere un forte temporale.

La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione Altipiani. Due operatori hanno raggiunto il campo scout a passo Coe con il mezzo di soccorso, trovando sette scout che cercavano riparo sotto una tettoia di una piccola chiesa vicina. Gli scout sono stati accompagnati con il mezzo al Palasport di Folgaria dove, grazie all’intervento del sindaco, hanno trascorso la notte al riparo.

Successivamente, i soccorritori della Stazione Altipiani hanno raggiunto anche Dosso delle Somme, dove secondo le indicazioni degli organizzatori era allestito un altro campo. Dopo un sopralluogo, gli operatori sono riusciti a trovare il gruppo di dieci scout che, spaventati dal temporale, avevano cercato riparo in un anfratto del rudere del Forte Dosso delle Somme, dove però si era parzialmente allagato il pavimento a causa delle forti piogge. Gli scout sono stati rassicurati e accompagnati con i mezzi fino al loro centro a Serrada. I 17 scout, provenienti da Parma, facevano parte di un gruppo più ampio di 40 persone, sparse in più campi tra Serrada e passo Coe: per gli altri non c’è stato bisogno di intervenire poiché sono riusciti a trovare riparo. L’intervento si è concluso verso le 2 di questa notte.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda la massima prudenza quando si organizzano escursioni in montagna. E’ importante controllare sempre le previsioni meteorologiche e, in caso di maltempo, è fondamentale tornare sui propri passi o cambiare programmazione, specialmente in periodi come questi, caratterizzati da una forte instabilità meteorologica.

Intervento notturno in forra nel Palvico



Una forrista di nazionalità olandese è stata soccorsa nella notte fra lunedì e martedì, ella forra del torrente Palvico nel comune di Storo. La donna era in compagnia di altre due persone. Insieme avevano intenzione di percorrere in notturna la forra del torrente Palvico, ingrossato dalle recenti precipitazioni, ma a poche centinaia di metri dall'inizio la donna è rimasta incastrata tra alcuni sassi. I suoi compagni sono riusciti a liberarla ma, spaventata, la donna non è stata più in grado di proseguire. Fortunatamente i tre si trovavano ancora nel primo tratto del torrente, non troppo lontano dalla strada. Uno dei compagni ha raggiunto la strada, dove ha incontrato una volante dei Carabinieri che ha attivato la macchina dei soccorsi chiamando il Numero unico per le Emergenze 112 intorno alle 3 del mattino. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento della Stazione Valle del Chiese e del Gruppo tecnico forre. Fortunatamente i tre forristi si trovavano pochi metri sotto la strada. I soccorritori, quindi, hanno attrezzato delle calate riuscendo a raggiungerli in breve tempo. La donna, che aveva un principio di ipotermia, è stata affidata alle cure di un operatore sanitario della Stazione Valle del Chiese e imbarellata. Grazie alla proficua collaborazione con i Vigili del Fuoco di Storo, intervenuti con il braccio meccanico, la donna è stata riportata sulla strada soprastante, dove è stata affidata all'ambulanza per le cure del caso.