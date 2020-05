Flixbus riparte in Italia dal 3 giugno

Posted on

Tutte le scuole nel territorio del Comune di Verona resteranno chiuse nella giornata del 26 gennaio per consentire di effettuare i rilievi tecnici necessari per verificare la presenza di eventuali lesioni strutturali, che possano compromettere la sicurezza degli edifici. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Flavio Tosi, in considerazione dello sciame sismico di rilevante entità […]