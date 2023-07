La storica Birreria ValSerena di Siror diventa “El Vòlt” del Caseificio di Primiero

Lungo la strada che porta da Primiero a San Martino di Castrozza, apre ‘El Vòlt’, in gestione al Caseificio, con degustazioni e prodotti tipici locali

Primiero (Trento) – La storica birerria di Siror, nel passato ha richiamato moltisimi giovani della valle, ma non solo. Ha visto sbocciare nuovi amori estivi, ma anche sfiorire molte storie in una sera di agosto. In compagnia di Palmiro, dietro al suo bancone con la sua squadra, sono in molti ad aver scelto proprio quel locale come punto d’incontro: per una birra, una pausa pranzo o semplicemente per quattro chiacchiere, dopo una giornata di lavoro. Molti ricordi oggi ritornano, visitando il locale appena riaperto, che affonda le proprie radici nella storia di Primiero.

Il nuovo volto del ‘Vòlt”

Rolle, Fossernica e il nuovo Agribar a Siror

Il nuovo agribar “El Vòlt”, passa oggi in gestione al Caseificio di Primiero, che si propone di valorizzare la filiera dei prodotti tipici per una pausa gourmet ai piedi delle Dolomiti trentine. El Vòlt si aggiunge quindi alle altre strutture gestite dal Caseificio: i due agritur Malga Rolle e Malga Fossernica di Dentro, nel Vanoi, con il negozio di Mezzano, dotato anche di un e-shop pe rle vendite in rete.