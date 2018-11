Maltempo: Zaia, ok piste e impianti sci. Gosaldo torna raggiungibile e dalla Val di Fassa volontari in aiuto al Bellunese

Connect on Linked in

Non ci saranno chiusure o ritardi. Nel bellunese anche ministro Toninelli: “A breve sbloccheremo le risorse”. Il responsabile delle infrastrutture a Santo Stefano di Cadore. Quattrocento volontari all’opera a Belluno per ripulire la città

NordEst – “La Montagna Veneta sarà pronta ad aprire impianti e piste per la stagione sciistica in arrivo, già l’8 dicembre. Circolano strane voci che sarebbe meglio tacessero se non sanno”.

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervenendo a Treviso alla presentazione della Supercoppa italiana di volley femminile che si disputerà l’11 novembre tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

“Su piste e impianti si stanno facendo verifiche e interventi – ha detto Zaia – e non ci saranno chiusure o ritardi nell’apertura della stagione dello sci. L’8 dicembre tutta la montagna veneta risponderà presente, perché tutto ciò che serve si sta già facendo. Il rilancio sarà lungo e faticoso – ha ribadito il Governatore – ma proprio per questo non è il caso di aggiungere problemi falsi ai tanti veri che ci sono. Faccio fin d’ora appello ai turisti e agli amanti dello sci – ha concluso Zaia – perché scelgano di trascorrere un’ora, un giorno, una settimana sulle nostre montagne che saranno, come sempre pronta ad accoglierli”.

Gosaldo intanto torna raggiungibile, risolti i problemi legati a due grosse frane. il sindaco del paese bellunese Giocondo Dalle Feste chiede più attenzione dalla politica. Intanto, mentre a Canazei si lavora senza sosta per risistemare il centro e le località circostanti, dalla Val di Fassa sono partiti molti volontari dei vigili del fuoco alla volta del vicino Bellunese in difficoltà. A Rocca Pietore operano in queste ore anche gli uomini della Guardia di Finanza di passo Rolle.

In breve dalla Regione Veneto

Il video dal drone