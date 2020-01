Val Pusteria, è giallo sulla morte di una donna pachistana di 28 anni

Posted on

Il premier esalta l’autonomia in Senato e si prepara per la prima tappa nel Triveneto >Segui la visita di Renzi a Treviso su A3News.it Roma – (Adnkronos) – Il premier bissa la fiducia anche a Montecitorio: 378 i sì, un voto in meno rispetto all’ultima del governo Letta: ”Ue non detta la linea. Dieci miliardi per taglio cuneo […]